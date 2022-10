Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin/ Bonn (ots) -- Branchennetzwerk Clean Power Net (CPN) lädt zum Anwender-Workshop fürBrennstoffzellen in der kritischen Infrastruktur- Erfolgreiche Anwenderbeispiele aus Telekommunikationsindustrie und digitalerInfrastruktur als Blaupausen für Projekte in ganz Deutschland- Regulatorische und politische Rahmenbedingungen notwendig für einenzuverlässigen AusbauDas Branchennetzwerk Clean Power Net (CPN) lud am Dienstag zu einemAnwender-Workshop im Telekom Forum Bonn. Im Fokus des Mitglieder- undExpertentreffens stand die sichere und klimaschonende Stromversorgung kritischerInfrastruktur durch den Einsatz von Brennstoffzellen-Technologien. Eine Vielzahllangjähriger Anwender, Anbieter und Experten diskutierten BestPractice-Beispiele sowie den aktuellen förderpolitischen Rahmen beim Einsatz vonBrennstoffzellensystemen in Deutschland. "Die Verwendung von Brennstoffzellen imBereich digitaler Infrastrukturen ist dringlicher denn je. Wir haben einezuverlässige und klimaschonende Lösung an der Hand, die bereits in zahlreichenEinsatzgebieten erprobt ist. Die vielen erfolgreichen Anwenderbeispiele beimgestrigen Treffen der CPN-Partner haben dies eindrucksvoll vor Augen geführt",erklärt Christoph von Knobelsdorff, Geschäftsführer der NOW GmbH, die dasCPN-Netzwerk begleitet.Ob Energiekrise, Nord Stream oder die aktuellen Diskussionen um dieVersorgungssicherheit in Deutschland: Stromausfälle, Netzinstabilität oderSabotage sind Probleme, die an der Tagesordnung stehen und die Sicherheit vonWirtschaft und Gesellschaft bedrohen. Im Kontext von Gaskrise und Klimazielenist die Frage der ökologischen und zuverlässigen Stromversorgung kritischer dennje. Beim gestrigen Anwender-Workshop des Branchennetzwerks CPN standen deshalbunter anderem der Einsatz von Wasserstoff in der Telekommunikationsindustrie,bei der Stromversorgung von Großveranstaltungen und der Primärstromversorgungvon großskaligen Infrastrukturen und Netzknotenpunkten im Fokus. Unter denGästen, die Einblicke in die Projekte ihrer Unternehmen gegeben haben, warenauch Melanie Kubin-Hardewig, Vice President Group Corporate Responsibility derDeutschen Telekom AG, sowie zahlreiche CPN-Partner undBrennstoffzellensystem-Anbieter. "Brennstoffzellen bieten das Potenzial,kritische und digitale Infrastruktur besonders zuverlässig und klimafreundlichmit Strom zu versorgen. Die Technologie ermöglicht eine große Bandbreite anAnwendungen, ist in Deutschland vielfach demonstriert und kommerziellerhältlich", sagt Andreas Saft, CPN-Sprecher und Leiter der ServiceeinheitAusrüstung bei der DB Bahnbau Gruppe GmbH.