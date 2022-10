X1 Esports and Entertainment Ltd. gibt die offizielle Namensänderung in X1 Entertainment Group Inc. bekannt

Die X1 Entertainment Group Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +21,08 % und einem Kurs von 0,224EUR an der Börse Tradegate.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.X1Esports.com oder per E-Mail an info@X1Esports.com .

"Die Namensänderung von X1 Esports and Entertainment in X1 Entertainment Group stellt die nächste Phase der Konsolidierung und Verschlankung unserer Marke und unseres Portfolios dar", sagte Mark Elfenbein, CEO des Unternehmens. "Während wir unser Portfolio weiter ausbauen und in die am schnellsten wachsenden Bereiche von Gaming, Esports und der Creator Economy expandieren, wird eine klare Assoziation und Kohäsion der X1-Marken immer wichtiger und wertvoller."

Vancouver, BC – 19. Oktober 2022 – X1 Entertainment Group Inc. („X1“ oder das „Unternehmen“) (CSE: XONE – WKN: A3DQM2), ein Videospiel- und Medienportfoliounternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es seine Namensänderung von "X1 Esports and Entertainment Ltd. in "X1 Entertainment Group Inc." abgeschlossen hat.

