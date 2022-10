IEA erwartet geringen Anstieg des weltweiten CO2-Ausstoßes

PARIS (dpa-AFX) - Trotz der Energiekrise mit einem Rückgriff auf Kohle statt Gas erwartet die Internationale Energieagentur (IEA) einen geringen Anstieg des weltweiten CO2-Ausstoßes. Die Emissionen aus fossilen Brennstoffen werden in diesem Jahr um knapp ein Prozent zunehmen, was einen Bruchteil des Anstiegs im vergangenen Jahr ausmacht, wie die IEA am Mittwoch mitteilte. Ein starker Ausbau der erneuerbaren Energien und die Nutzung von Elektroautos verhindere einen wesentlich stärkeren Anstieg.

Eine IEA-Analyse zeigt, dass die CO2-Emissionen in diesem Jahr um knapp 300 Millionen Tonnen auf 33,8 Milliarden Tonnen ansteigen werden - ein geringerer Anstieg als der Sprung von fast zwei Milliarden Tonnen im Jahr 2021, der auf die rasche Erholung nach der Corona-Krise zurückzuführen war. Der diesjährige Anstieg sei auf die Stromerzeugung und die Erholung des Luftfahrtsektors zurückzuführen.