Hamburg (ots) -



- Investitionsvolumen von über 60 Mio. Euro bis Ende 2024

- Mehr Frische und Vielfalt für Hamburg und Deutschland

- Energieeffizienz und nachhaltige Technologien im Fokus



Dieses Investitionspaket ist ein deutliches Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort

Hamburg: EDEKA baut für über 60 Mio. Euro ein neues Fruchtkontor im Hamburger

Hafen. Auf dem Kleinen Grasbrook errichtet Deutschlands führender

Lebensmittelhändler bis Ende 2024 neben einem insgesamt erweiterten

Logistik-Drehkreuz für frisches Obst und Gemüse aus aller Welt auch eine neue

Bananenreiferei.





"Wir werden unsere Kapazitäten zukunftsorientiert vergrößern und so dieVersorgung unserer Kundinnen und Kunden sowie der EDEKA-Kaufleute in diesemWarensegment deutschlandweit langfristig absichern", sagt Martin Scholvin ,Finanz- und Personalvorstand der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "UnserBauvorhaben ist in Zeiten gedämpfter Konjunkturprognosen zugleich einwesentlicher Beitrag, um den maritimen Wirtschaftsmotor der Hansestadt zustärken." Anlässlich des heutigen symbolischen Spatenstichs auf der Elbinselbesuchte auch Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann das EDEKA-Areal."Ich freue mich, dass die EDEKA mit dem Neubau des Fruchtkontors ein klaresBekenntnis zu Hamburg und unserem Hafen abgibt. Es ist ein tolles Signal sowohlfür den Standort als auch für sichere Arbeitsplätze in turbulenten Zeiten. FürIhren Einsatz danke ich Ihnen, Herr Scholvin, weiterhin besonders. Hamburg wirdfür die Ernährungsbranche auch in Zukunft ein großartiger Standort sein - dafürwerden wir uns als Wirtschaftsbehörde besonders einsetzen", so Westhagemann.In gut zwei Jahren soll der Neubau auf dem insgesamt 36.500 Quadratmeter großenAreal auf dem Kleinen Grasbrook in Betrieb genommen werden. Damit wird das EDEKAFruchtkontor sein jährliches Aufkommen von aktuell rund 105.000 Paletten (45.000Tonnen) auf perspektivisch bis zu 160.000 Paletten (das entspricht 72.000 Tonnenfrisches Obst und Gemüse) steigern. Neu gebaut wird auch die Bananenreiferei: Inden 58 Reifekammern werden zukünftig rund 100.000 Paletten (61.000 Tonnen) mitBananen, Avocados und Mangos verzehrfertig gereift und bedarfsgerecht für denEinzelhandel kommissioniert.Auch in punkto Nachhaltigkeit eröffnet der im Hafen entstehende Logistik-Komplexneue Perspektiven: Das Gebäude wird über eine Photovoltaik-Anlage mitSonnenenergie versorgt und über die Abwärme der Kälteanlage beheizt. FossileEnergieträger wie Erdgas entfallen komplett. Parallel dazu erlaubt eine moderneLade-Infrastruktur zukünftig umfassende E-Mobilität am Standort. Und mittels