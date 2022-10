JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS vor Zahlen von 18,60 auf 19 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Bank dürfte mit sinkenden Gebühren aber dem wachsenden Nettozinseinkommen von gegenläufigen Entwicklungen bestimmt sein, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der UBS könnten Anleger von der Zinsspirale ohne damit verbundene Kreditrisiken profitieren. Für die Bank spreche außerdem die Kapitalrendite bei einer niedrigen Bewertung./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 14:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15,23EUR an der Börse Lang & Schwarz.