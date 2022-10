Mittelstand Steuergelder müssen sinnvoll verwendet werden

Berlin (ots) - Heute hat der Bund der Steuerzahler, Mitglied der

Mittelstandallianz des BVMW, sein 50. Schwarzbuch veröffentlicht, das erneut

extreme Fälle von Steuerverschwendung deutscher Behörden und Institutionen

aufführt. "Gerade in der heutigen Zeit, in der das Steuergeld für dringend

benötigte Unterstützung von Unternehmen wie auch Privatpersonen gebraucht wird,

um die Energiepreisexplosion zu händeln, kann es nicht sein, dass weiterhin

dermaßen viele Steuergelder ins Leere laufen", betont Markus Jerger,

Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, die Wichtigkeit der

Arbeit des Bundes der Steuerzahler.



"Die Unternehmen warten dringend auf Hilfen - und auf der anderen Seite werden

Gelder verschwendet. Dies klingt wie ein schlechter Scherz", so Jerger

weiterhin. Zu den aktuellen Fällen gehören zum Beispiel ein Büroneubau des

Bundestages, der dreimal so teuer wird wie veranschlagt und länger dauert in der

Fertigstellung, oder eine Straße, die bereits seit Jahren auf ihre Nutzung

wartet.