DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn ist nach einer Roadshow und jüngsten Signalen optimistischer geworden für die Ergebnisse des zweiten Halbjahrs. Er hob in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seine Schätzungen, auch wenn die Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung negativ seien./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 89,40EUR an der Börse Tradegate.