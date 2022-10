SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - So mancher europäischer Flughafen ist in diesem Jahr angesichts schnell steigender Passagierzahlen und Personalengpässen zeitweise im Chaos versunken - dass der Hauptstadtflughafen BER nicht dazu gehört hat, dürfte einige überrascht haben. "Was wir gesehen haben, ist, dass es insgesamt ziemlich stabil gelaufen ist am BER", sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach am Mittwoch in Berlin mit Blick auf die großen Reisewellen in diesem Jahr. "Das macht uns stolz und gibt uns Kraft."

Für Ärger sorgten zeitweise lediglich die Probleme mancher Fluggesellschaften, nachgesendete Koffer ihren Besitzerinnen und Besitzern zeitnah bereitzustellen. Den Ärger dafür bekam auch der BER ab. Die Situation sei derzeit allerdings unter Kontrolle, betonte der operative Geschäftsführer, Thomas Hoff Anderson. Nach wie vor erreichten den BER täglich 200 bis 250 neue Koffer, die nach ihren Besitzern am Zielort eintreffen. Das Volumen bewege sich aber in einem normalen Rahmen. Die zuständigen Fluggesellschaften hätten damit aktuell keine Probleme.