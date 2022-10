Der noch im Aufbau befindliche Boden um 80,00 Euro weckt erste Hoffnungen auf eine Trendwende, Zugewinne an den EMA 50 im Bereich von 94,24 Euro und darüber 95,15 wären auf Sicht der nächsten Tage denkbar. Aber erst ein Kurssprung darüber dürfte das entsprechend größere Aufwärtspotenzial zurück an den EMA 200 bei 112,35 Euro freisetzen. Und von jedem dieser kleinen Schritte profitieren zu können, dürfen sich Anleger das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG8WEH etwas näher ansehen. Die mögliche Renditechance bei Umsetzung der hier vorgestellten Handelsidee beträgt bis zu 210 Prozent , Ziele im Schein wurden bei 1,61 und 3,33 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der hohen Volatilität das Niveau von 86,25 Euro gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 0,72 Euro ergeben. Da noch keine nachhaltige Trendwende vollzogen worden ist, bleiben die Risiken als höher zu bewerten, entsprechend geringer sollte auch das Investitionsvolumen ausfallen.

Noch müssen sich langfristig ausgerichtete Anleger für eine entsprechend positive Signallage gedulden, kurzfristig geht hier aber einiges. Zugewinne an die einstige Horizontalunterstützung bei 95,15 Euro wären auf Sicht der nächsten Tage durchaus realisierbar, aber erst ein Anstieg mindestens über den EMA 50 dürfte zu einer hoffnungsvollen Ausgangslage für mittelfristig orientierte Anleger beitragen. Um den übergeordneten und seit November letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend zu beenden, bedarf es allerdings eines Kurswertes von mindestens 111,70 Euro. Auf der Unterseite ist das Papier durch die Unterstützungszone aus Sommer 2020 vergleichsweise gut abgesichert, ein Rückfall darunter könnte allerdings Verluste auf 61,35 Euro auslösen.

Den letzten markante Höhepunkt markierte Sixt bei 170,30 Euro Anfang November 2021, nach volatilen Hin und her ging das Papier zu Beginn dieses Jahres in einen Abwärtstrend über und fiel auf und 80,00 Euro bis Anfang Oktober zurück. Seitdem läuft in der Aktie nun wieder eine Seitwärtsphase, die sich in Gestalt eines Doppelbodens präsentiert. Zwar wurde noch keine signifikanten Impulse gesetzt, allerdings ist der Versuch eines Trendwechsels unverkennbar. Zeitgleich sehen sich Aktionäre allerdings mit großen Herausforderungen konfrontiert.

