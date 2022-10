CREDIT SUISSE stuft MCDONALDS auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für McDonald's vor Zahlen zum dritten Quartal von 287 auf 272 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fast-Food-Kette dürfte ihre Stärken auch im dritten Quartal wieder unter Beweis gestellt haben, schrieb Analystin Lauren Silberman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Stimmung bleibe daher wohl gut. Vor allem wegen negativer Währungseffekte kürzte sie aber ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2022 bis 2024./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 08:33 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 255,5EUR an der Börse Tradegate.



