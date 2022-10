GOLDMAN SACHS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Die Jahresziele blieben erreichbar, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Montag in einem Ausblick auf Neunmonatszahlen der Spanier. Auch wenn die Stromproduktion aus Wasserkraft schwächele, dürfte es ein gutes drittes Quartal gegeben haben./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 17:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 9,528EUR an der Börse Tradegate.