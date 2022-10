Kundenbindung fördern mit Cornerstone & Campaign.Plus (FOTO)

Paderborn/Simbach am Inn (ots) - Mit "Cornerstone" erhält das beliebte

E-Mail-Marketing-Tool "Campaign.Plus" eine Erweiterung, die speziell den

Einzelhandel in puncto Digitalisierung und Kundenbindung fördern und unter die

Arme greifen soll.



Das Team hinter Campaign.Plus (https://www.campaign.plus/) erkannte immer

wieder, dass der Einzelhandel, Cafés und diverse Dienstleister sich nur

zögerlich mit dem Thema E-Commerce und Newsletter-Marketing beschäftigen. Gründe

dafür sind häufig das fehlende technische Verständnis, sowie die komplexen

Datenschutzverordnungen in Bezug auf Newsletter. Und genau hier setzt

Cornerstone an: In nur wenigen, leicht verständlichen Schritten erstellt der

Nutzer, anhand eines einfachen Fragebogens, ein rechtlich gesichertes Impressum,

sowie einen eigenen Mailverteiler. Auch ansprechende Designs für etwaige

Newsletter-, Anmeldeseiten und Printmedien lassen sich mit Cornerstone einfach

und unkompliziert erstellen.