ARGUS® 240 intec introduit son premier testeur exclusivement optique (FOTO)

Lüdenscheid (ots) - La société intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH,

leader allemand de l'innovation dans le domaine de la technique de mesure des

télécommunications avec plus de 30 ans d'expérience, présente pour la première

fois un testeur exclusivement optique avec le nouveau testeur ARGUS® 240 Optical

xPON.



L'ARGUS® 240 effectue des tests fiables sur les interfaces GPON et XGS-PON avec

la qualité habituelle. Un wattmètre à large bande intégré supplémentaire permet

de mesurer d'autres longueurs d'onde, comme par exemple 1550 nm. Le xPON-OPM

sélectif permet de mesurer simultanément les niveaux de GPON et de XGS-PON. Il

est également possible de lire l'ID PON et d'effectuer une simulation ONT

complète avec des tests IP et de performance.