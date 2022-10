Wirtschaft Hanser-Chef Lendle erwartet steigende Preise für Bücher

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Hanser Verlags, Jo Lendle, sieht Preiserhöhungen auf den deutschen Buchmarkt zukommen. "Bücher werden sicher teurer werden", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Man habe den Wert von Büchern lange Zeit zu wenig deutlich gemacht. Das müsse man jetzt nachholen. "Ich habe in der Verlagsbranche immer am Abgrund gearbeitet. Aber jetzt, in Zeiten der Energiekrise, scheint der Abgrund viel tiefer zu sein", schätzte Lendle die aktuelle Lage der Branche ein.