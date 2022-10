NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz überwiegend weiterer starker Unternehmensberichte dürfte am US-Aktienmarkt die Vorsicht zurückkehren. Nach zwei Handelstagen mit teils deutlichen Gewinnen werden zum Handelsstart am Mittwoch wieder Verluste erwartet. Nicht zuletzt könnten teils schwache Daten aus der Bauwirtschaft ein Grund sein, denn die Baubeginne gingen im September überraschend deutlich zurück.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,6 Prozent tiefer auf 30 352 Punkte. Der technologielastige Index Nasdaq 100 dürfte 0,7 Prozent verlieren und mit 11 070 Zählern in den Handel starten.