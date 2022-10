Berlin (ots) - Angesichts der jetzt von der Bundesregierung beschlossenen Ziele

für Schnellladesäulen an Tankstellen, kritisiert die Wirtschaft

planwirtschaftliche Vorgaben und fordert stattdessen einen raschen Abbau der

zahlreichen Hürden beim Aufbau entsprechender Ladeinfrastruktur. Andernfalls

seien die Ausbauziele nicht erreichbar.



Der vom Bundeskabinett verabschiedete Masterplan Ladeinfrastruktur II sieht vor,

dass bereits bis zum Ende dieses Jahres 25 Prozent der Tankstellen mindestens

einen Schnellladepunkt mit mehr als 150 kW Leistung bereithalten sollen. Ende

2024 sollen es 50 Prozent, Ende 2026 sogar 75 Prozent sein. Adrian Willig,

Hauptgeschäftsführer beim en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie,

kritisiert diese planwirtschaftlichen Vorgaben: "Zum einen kommen diese Ziele

für uns sehr überraschend. Denn die Mineralölbranche baut bereits auf eigene

Initiative die Ladeinfrastruktur umfangreich aus. Dabei geht es nicht nur um das

Laden an Tankstellen, sondern zum Beispiel auch auf Parkplätzen etwa von

Einkaufszentren, bei Arbeitgebern und zuhause."





Viel wichtiger, als einfach nur immer höhere Ziele zu formulieren, wäre es, diekonkrete Umsetzung beim Ausbau der Ladeinfrastruktur zu beschleunigen, so Willigweiter. Denn obwohl die Investitionsbereitschaft der Mineralölwirtschaft enormist, seien die von der Regierung gewünschten Ziele so kaum zu schaffen. "Grunddafür sind vor allem die bestehenden Hürden bei Ausschreibungen von Flächen,fehlende Netzanschlüsse, langwierige Genehmigungsprozesse sowie viel zuumständliche Förderprogramme", so Willig. "Unsere Branche will entscheidenddaran mitarbeiten, Deutschland zum globalen Leitmarkt für Elektromobilität zumachen. Doch dafür braucht es nicht höhere Ziele, sondern die Unterstützung derPolitik insbesondere beim Abbau bestehender administrativer Hemmnisse aufbundes-, landes- und kommunaler Ebene.", betont Adrian Willig. Notwendig seienbeim Ausbau der Ladeinfrastruktur mehr Wettbewerb und keine Planwirtschaft.