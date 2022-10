Talent Days zeigen am 17. und 18. November 2022 Vielfalt der Oetker-Gruppe / Studierende und Hochschulabsolventen können sich noch bis 24. Oktober 2022 bewerben (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Oetker-Gruppe ermöglicht bei den digitalen Talent Days am17. und 18. November 2022 Studierenden und Hochschulabsolvent*innen einenexklusiven Einblick in die Arbeit folgender Unternehmen: Conditorei Coppenrath &Wiese, Radeberger Gruppe, flaschenpost SE, Oetker Daten- undInformationsverarbeitung (OEDIV), Oetker Digital, Brenners Park-Hotel & Spasowie Dr. Oetker. Neben Speeddating mit Fach- und Führungskräften und demAustausch aller Teilnehmer*innen stehen Workshops zu den folgendenThemenbereichen auf dem Programm: Marketing, Vertrieb, Supply Chain, IT,Personal, Accounting, Strategisches Prozess- und Projektmanagement, BusinessDevelopment, Production & Data sowie Digitalisierung.Bei der digital durchgeführten Veranstaltung können junge Talente ihreEinstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei der Oetker-Gruppe initiieren. WeitereInformationen zur Bewerbung gibt es unter Website Oetker-Gruppe (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oetker-gruppe.de%2Fde%2Fkarriere%2Ftalent-days&data=05%7C01%7C%7C5697766b370b4da7a79408daaabafb9f%7C1912cf2055624f2aa896f8c82d721951%7C0%7C0%7C638010017299001827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PoMcGX4VNfP109qs3KLCRYWnde0stiE510WcpU9Nskw%3D&reserved=0) , TalentDays - Bewerbung (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foetker-gruppe.dvinci.de%2Fde%2Fjobs%2F54091%2Ftalent-days-der-oetker-gruppe-am-17-und-18-november-2022-in-bielefeld&data=05%7C01%7C%7C5697766b370b4da7a79408daaabafb9f%7C1912cf2055624f2aa896f8c82d721951%7C0%7C0%7C638010017299001827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fb6oFuDOprlJlX8e%2BdGf4PbKPGR1KK8mokAYXn9QgAw%3D&reserved=0) oder bei Lea Hördemann unter Telefon 0521 - 155 2257.Pressekontakt:Dr. August Oetker KGCorporate CommunicationBirgit DekerTelefon: +49 521 155-3125E-Mail: mailto:birgit.deker@oetker.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/44091/5348579OTS: OETKER-GRUPPE

Talent Days zeigen am 17. und 18. November 2022 Vielfalt der Oetker-Gruppe / Studierende und Hochschulabsolventen können sich noch bis 24. Oktober 2022 bewerben (FOTO)

