ORGATEC zeigt die Trends und Neuheiten für die Arbeitswelten von morgen (FOTO)

Köln (ots) - Wenn am 25. Oktober 2022 die ORGATEC in Köln ihre Tore öffnet,blickt die Branche auf mehr als zwei ereignisreiche Jahre zurück, die unsereArbeitswelten nachhaltig verändert haben und weiterhin verändern werden. DasHomeoffice wird noch immer von vielen Unternehmen nicht geliebt, hat sich abertrotzdem flächendeckend etabliert und wird von den meisten Mitarbeitendengeschätzt. Videokonferenzen haben so mache Dienstreise ersetzt und Vorgesetztestehen bei Teambuilding, Teamführung oder im "War for talents" vor ganz neuenHerausforderungen.Die Folge: Unsere Arbeitswelten haben sich in den vergangenen zwei Jahren miteinem Tempo verändert, dass sich viele von uns - insbesondere in Deutschland -nicht vorstellen konnten: Räume werden bedürfnisorientierter geplant, gestaltetund ausgestattet, der Mensch rückt stärker in den Fokus und selbst in manchaltem Bürotempel zieht ein Hauch von New Work durch die Flure. Arbeitsplätzemüssen flexibler und gleichzeitig nachhaltiger werden. Zu den Schwerpunkten derinternationalen Leitmesse werden daher ebenso neueste Entwicklungen in Bezug aufhybrides und flexibles Arbeiten gehören wie smarte Technologien undumweltschonende Materialien. Was unsere neuen Arbeitswelten in Zukunft ausmachenwird, wie sie gestaltet und ausgestattet sein werden oder sein könnten undsollten, wird die ORGATEC 2022 nicht nur zeigen, sondern erlebbar machen. Wirhaben uns umgeschaut und umgehört und vorab einen ersten Blick auf die aktuellenTrends und Neuheiten der Bürobranche geworfen.Welcome back: Die Rückkehr ins BüroMit dem Ende der Homeoffice-Pflicht und der Rückkehr ins Office stellen sich fürdie Branche neue Fragen. Was macht das Büro attraktiv, wenn grundsätzlich vonüberall gearbeitet werden kann? Welche Umgebung benötigen hybride Arbeitsweisen?Welche Tools fördern die virtuelle Teamarbeit? Gemeinsam mit den Ausstellernmacht sich die ORGATEC 2022 Gedanken über die Büroumgebung für das "NeueNormal". Gefragt sind heute vor allem Lösungen, die das Office attraktiver fürTeamarbeit, Austausch und soziale Interaktion machen. Anstelle starrerArbeitsplätze werden Räume für neue, kreative Arbeitsformen geschaffen. Doch wiesehen solche Arbeitsorte aus? Zum einen werden Sie immer intelligent. So wie dieLuctra Vitawork Arbeitsplatzleuchten von Durable. Sie lassen sich perMesh-Netzwerk in Gruppen organisieren. Der Sensor der integrierten Leuchtensteuert dann automatisch per "Schwarmintelligenz" ein gewünschtes Lichtszenario.Immer flexibel bleiben: Design für die RaumgestaltungDas Büro funktioniert heute wie eine sich ständig wandelnde Landschaft von