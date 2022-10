Holger Lentz veranstaltet eCommerce Summit am 22. Oktober (FOTO)

Köln (ots) - Holger Lentz, Geschäftsführer der Performance-Marketing-Agentur für

den E-Commerce enno.digital GmbH, veranstaltet am 22. Oktober den eCommerce

Summit im Hyatt Regency in Köln. Neben dem Experten werden sieben weitere

gefragte Speaker der Onlinemarketing- und Beratungsbranche ihre Expertise teilen

und Auskunft über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen E-Commerce-Recht,

Steigerung von Conversion und Kundenwert, SEO und Werbeanzeigen geben. Außerdem

gibt es die Möglichkeit des Austauschs mit anderen Unternehmern und führenden

E-Commerce-Experten. Aktuell sind noch wenige Resttickets für die Veranstaltung

verfügbar.



Veranstalter Holger Lentz: "Der Onlinehandel hat in den letzten Jahren vieles

durchgemacht - Umso dringender stellt sich die Frage, wohin die Reise geht. Das

exklusive Event lädt alle Unternehmer ein, die die aktuelle Krise meistern und

ihr Unternehmen erfolgreich weiterführen wollen. Im Austausch mit

Gleichgesinnten werden wir die Zukunft des E-Commerce sowie neue Strategien

besprechen. Bei ein paar Drinks und Snacks lassen sich wertvolle Kontakte

knüpfen und das eigene Netzwerk erweitern. Ich freue mich sehr auf den

persönlichen Austausch, denn der Gesprächsbedarf im E-Commerce ist so groß wie

noch nie."