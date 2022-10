Stefan Ganzke klärt auf Warum Arbeitssicherheit auch im Büro eine immer größere Rolle spielt (FOTO)

Wuppertal (ots) - Stefan Ganzke ist der Gründer und Geschäftsführer der

WandelWerker Consulting GmbH. Gemeinsam mit Anna Ganzke und seinem Team berät er

Unternehmen im gesamten DACH-Raum bei der systematischen Weiterentwicklung der

Sicherheitskultur. Das Ziel der beiden Unternehmer ist es, die Einstellung von

Führungskräften und Mitarbeitern zum Arbeitsschutz zu erhöhen und dadurch

Arbeitsunfälle und unsichere Situationen nachhaltig zu reduzieren.



Arbeitsschutz spielt nicht nur in industriellen und handwerklichen Umgebungen

eine wichtige Rolle. Auch im Büro ist ein sicherer Arbeitsplatz unverzichtbar.

Zwar wird in Büroräumen nicht mit Maschinen oder Chemikalien gearbeitet -

dennoch darf die Arbeitssicherheit dort nicht auf die leichte Schulter genommen

werden. Auch im Büro lauern schließlich gewisse Gefahren, die ein Risiko für die

Gesundheit der Mitarbeiter darstellen können. "Anders, als man vielleicht denken

könnte, bezieht sich der Arbeitsschutz nicht nur auf das industrielle und

handwerkliche Umfeld", weiß Stefan Ganzke, Gründer und Geschäftsführer der

WandelWerker Consulting GmbH. "Vielmehr geht es ganz allgemein um eine sichere

Arbeitsumgebung, in der entsprechende Maßnahmen zur gesundheitlichen Prävention

getroffen werden."