- Rasterelektronenmikroskopie (SEM) zeigt qualitativ hochwertiges sphäroidisiertes Produkt von moderner Pilotanlage von International Graphite in Collie

- Entscheidender Schritt hinsichtlich Fähigkeit und Pläne von International Graphite, Batterieanodenmaterialien (BAM) für wachsenden Lithium-Ionen-Batteriemarkt herzustellen

- International Graphite optimiert Pilotanlage in Collie, um Daten für Prozessdesign und Betriebserfahrung für geplanten zukünftigen BAM-Betrieb zu gewinnen

- Pilotanlage ist einer der ersten Betriebe dieser Größe für Herstellung von mikronisiertem und sphäroidisiertem Material für Batterieanoden in Australien

International Graphite Limited (ASX: IG6) hat vielversprechende erste Ergebnisse und Produktspezifikationen für die ersten Produktproben verzeichnet, die in seiner kürzlich in Betrieb genommenen Pilotanlage zur Mikronisierung und Sphäroidisierung in Collie in Western Australia hergestellt wurden.

Abb. 1: Sphäroidisierte Grafitpartikel unter dem Elektronenmikroskop

Abb. 2: SEM-Bild der sphäroidisierten Grafitpartikel mit Analyse von Partikelmorphologie

In Abb. 1 und 2 sind die Form und die Größe der in der Pilotanlage hergestellten sphäroidisierten Produktpartikel dargestellt. Diese Fotos bestätigen die Größe der Sphäroide und zeigen die wohlgeformten „Kartoffel“-Partikel, die in der Pilotanlage hergestellt wurden. Diese Eigenschaften sind bei einem sphäroidisierten Produkt für die Herstellung von Batterieanoden äußerst wünschenswert.

In der Pilotanlage wird das Grafitkonzentrat zunächst von einer Größe von etwa 100 µm auf eine Größe von etwa 10 µm mikronisiert.

- In Abb. 3 ist die Größenverteilung des Zufuhrmaterials für die Mikronisierungsmühle dargestellt.

- In Abb. 4 ist die Größenverteilung des mikronisierten Produkts dargestellt, das der Sphäroidisierungsmühle zugeführt wird.