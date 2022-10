DZ BANK stuft Sartorius Vorzuege auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius nach Quartalszahlen von 412 auf 315 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Laborausrüster habe "mit einer sehr starken Abkühlung bei den Neuaufträgen in seinem wichtigsten Segment BPS den Markt negativ überrascht", schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem habe die konkretisierte Jahresprognose für dieses Segment enttäuscht. Die Laborsparte habe sich hingegen erfreulich entwickelt. Den neuen fairen Wert für die Aktie begründete Kürten mit seinen gesenkten Gewinnschätzungen sowie dem höheren risikolosen Zinssatz./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 14:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 14:57 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -17,80 % und einem Kurs von 321,4EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m