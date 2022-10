Schmitz Cargobull erhält DQS-Zertifikate für das Informationssicherheits-Managementsystem (ISO 27001) und die Lieferkettensicherheit (TAPA) (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Mehr Infos zu ISO 27001

https://ots.de/mO5pm7

--------------------------------------------------------------



Frankfurt am Main (ots) - Die IAA Transportation 2022, weltweite Leitmesse für

Mobilität, Transport und Logistik in Hannover, war der perfekte Rahmen für die

Übergabe des international anerkannten Zertifikates nach ISO 27001 für

Informationssicherheit durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen ( DQS (https://www.dqsglobal.com/de-de/?utm_campaign=ISO%2027

001&utm_source=presseportal.de&utm_medium=referral&utm_content=pi_10-2022) ) an

die Schmitz Cargobull AG. Schmitz Cargobull ist Europas führender Hersteller von

Sattelaufliegern, Trailern und Motorwagenaufbauten für temperierte Fracht,

General Cargo sowie Schüttgüter.





Die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen an einInformationssicherheits-Managementsystem wurde Schmitz Cargobull AnfangSeptember nach entsprechenden Audits bescheinigt. Auf der Messe nahmen SchmitzCargobull-Vorstand Andreas Busacker und IT-Chef Michael Schöller das Zertifikataus den Händen von Markus Bleher, Geschäftsführer DQS GmbH, entgegen.Unverzichtbar: Sicherheit von Informationen und IT-SystemenMichael Schöller, Head of IT Infrastructure & Services bei Schmitz Cargobull,betonte den hohen Stellenwert des Zertifikates nach ISO 27001: "Angesichts derkomplexen Materie und des schnellen Fortschritts der Informationstechnik fördertdas Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) das Risikobewusstsein undhilft bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen zur Sicherheit vonInformationen und ihrer Umgebung."TAPA-Zertifikat: Hohes Sicherheitsniveau auch in der LieferketteDQS-Geschäftsführer Markus Bleher hatte zur IAA Transportation 2022 jedoch nichtnur das ISO 27001-Zertifikat im Gepäck, sondern auch noch eines für dieSicherheit in der Lieferkette nach dem Standard TAPA TSR1, der höchstenAnforderungsstufe der Transported Asset Protection Association (TAPA) fürhochwertige Güter.Mit dem jetzt verliehenen Zertifikat sei das Engagement von Schmitz Cargobullfür größtmögliche Lieferkettensicherheit aber keineswegs abgeschlossen, sagteVolker Flatau, Leiter Produktlinie Cool Freight bei Schmitz Cargobull. "Wirwerden mit der TAPA-Organisation in engem Kontakt bleiben und auch zukünftigeerweiterte Sicherheitsanforderungen mitgestalten, um unseren Kunden jederzeitden höchsten Sicherheitsstandard bieten zu können."Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: mailto:matthias.vogel@dqs.dehttp://www.dqsglobal.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104526/5348699OTS: DQS GmbH