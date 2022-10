Alex Shead wird zu einem unabhängigen Direktor von Pacific Green Technologies, Inc. bestellt

Alex ist Chairman bei der Firma Lockton Pacific (2012 - heute), einer Tochtergesellschaft von Lockton Companies, Inc., dem weltgrößten unabhängigen Versicherungsunternehmen in Privatbesitz (Nummer 8 weltweit). Daneben bekleidet er auch die Rolle eines „Responsible Manager“ bei der Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Im Jahr 2008 rief Alex die preisgekrönte Nichtregierungsorganisation (NGO) Food Ladder ins Leben, der er bis heute als Chairman vorsteht. Food Ladder setzte als eine der ersten NGOs der Welt ökologisch nachhaltige Technologien ein, um für die Nahrungsmittel- und Wirtschaftssicherheit in von Armut betroffenen Kommunen zu sorgen. Alex gründete außerdem das Sozialunternehmen Fair Repairs, das Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit und Benachteiligung betroffen sind, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

Alex hat die britische, australische und Schweizer Staatsbürgerschaft und absolvierte seine Ausbildung an der Harrow School in England sowie an der Universität La Sorbonne in Paris (Frankreich). Im Jahr 1993 war Alex an der Firmengründung von Stuart Alexander beteiligt. Unter seiner Führung wuchs das Unternehmen zu einem der größten Versicherungs- und Risikomanagementberater im Vereinigten Königreich heran und wurde schließlich an die britische Gesellschaft AXA verkauft.

Im Jahr 2004 übersiedelte Alex nach Australien, wo er Aktionär und Direktor der Versicherungs- und Beratungsboutique Milne Alexander wurde. Von 2008 bis 2014 war Alex Executive Chairman der Mecon Winsure Insurance Group, einer der führenden Versicherungs- und Assekuranzagenturen in Australien, die für Lloyd's of London sowie australische Versicherungsfirmen als Assekuradeur (Coverholder) tätig ist. Mecon Winsure Insurance Group wurde im Jahr 2014 an die an der australischen Börse ASX notierte Firma Steadfast Group Ltd. verkauft.