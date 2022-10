Fachkräftemangel in der Logistikbranche Mit dieser Methode finden Unternehmen dennoch neue Fahrer (FOTO)

Elz (ots) - Dustin Müller ist ehemaliger Personalberater und betreibt zwei

Recruiting-Agenturen zur Gewinnung neuer Mitarbeiter in der Pflege- und

Logistikbranche. Er kennt die Probleme der Unternehmen, neues Personal zu

rekrutieren - und weiß, wie sie trotz Fachkräftemangel qualifizierte Fahrer

generieren können.



In der Logistikbranche kriselt es schon länger. Lieferengpässe, steigende

Spritpreise, AdBlue-Knappheit und ein permanenter Mangel an qualifiziertem

Personal - viele Unternehmen haben die Hoffnung auf eine Kehrtwende bereits

aufgegeben. Doch in Sachen Personalgewinnung können sie selbst aktiv werden.

Herkömmliche Maßnahmen und Methoden haben hier längst ausgedient. "Darum gilt

es, sich im gesamten Bewerbungsprozess an die modernen Anforderungen anzupassen

und neue Wege zu gehen", erklärt Dustin Müller. Im Folgenden hat der

Recruiting-Spezialist verraten, mit welchen Tipps es Unternehmen dennoch

schaffen, ihre offenen Stellen mit gutem Personal zu besetzen.