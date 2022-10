Vom Bewerber geghostet - 3 Gründe, warum Pharmaunternehmen im Bewerbungsprozess nicht überzeugen (FOTO)

München (ots) - Maximilian Kraft ist Inhaber und Geschäftsführer der pates AG,

einer Personalagentur und -beratung für die Medizintechnik und Pharmaindustrie.

Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Experte seine Kunden bei der Gewinnung

neuer Mitarbeiter sowie der Überbrückung spontaner Personalengpässe. In Zeiten

massiven Fachkräftemangels leistet er so einen entscheidenden Beitrag für die

Branche.



In Zeiten boomender Konjunktur suchen viele Unternehmen händeringend nach

Personal. Der Fachkräftemangel hat einen neuen Höchststand erreicht: Ein

Großteil der Unternehmen sieht sich bereits jetzt in seinem Geschäft

beeinträchtigt. Regelmäßig müssen Aufträge und Kundenanfragen abgelehnt werden,

weil schlichtweg nicht ausreichend Kapazitäten vorhanden sind. Auch

Pharmaunternehmen sind zunehmend von Stellenbesetzungsschwierigkeiten betroffen.

Vor allem für die Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln wird verzweifelt

nach Fachkräften gesucht. Maximilian Kraft, Inhaber und Geschäftsführer der

pates AG, einer Personalagentur und -beratung für die Medizintechnik und

Pharmaindustrie, kennt die Personalmissstände seit Jahren. Gemeinsam mit seinem

Team hat er es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden bei der Gewinnung

geeigneter Mitarbeiter zu unterstützen.





"Durch den Fachkräftemangel entgeht Pharmaunternehmen nicht nur viel Umsatz",weiß der Experte. "Auch die Kundenzufriedenheit sinkt, was wiederum dasUnternehmenswachstum hemmt." Dennoch seien die Betroffenen nicht dazu in derLage, neue Mitarbeiter zu finden. Mitunter werden sie sogar mitten imBewerbungsverfahren von potenziellen Kandidaten geghostet. Dadurch breitet sichnach und nach die Verzweiflung aus. Warum Pharmaunternehmen im Bewerbungsprozessnicht überzeugen, hat Maximilian Kraft in drei Gründen zusammengefasst.Grund 1: Zu langer BewerbungsprozessFür Bewerber gibt es kaum etwas Schlimmeres als einen Bewerbungsprozess, derkein Ende findet. Sie erscheinen zu mehreren Interviews, müssen dann jedochwochenlang auf eine Rückmeldung warten. Auf das Unternehmen wirft ein solchesVerfahren natürlich kein gutes Licht. Hinzu kommt, dass die meisten Bewerbergleichzeitig bei mehreren Unternehmen vorstellig werden. In den meisten Fällenwerden sie den Job annehmen, der ihnen zuerst angeboten wird. Entsprechendwichtig ist es, sich durch einen guten Prozess von anderen Unternehmenabzuheben.Das gelingt zum Beispiel, indem man den Bewerber auch während desAuswahlverfahrens aktiv in die Kommunikation mit einbindet und über den Standder Dinge informiert, um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten. Andernfallsläuft man Gefahr, potenzielle Kandidaten im War of Talents an die Konkurrenz zuverlieren. Je mehr offene Stellen es gibt - und davon gibt es in derMedizintechnik und Pharmaindustrie viele -, desto weniger Motivation habenBewerber, einen langwierigen Bewerbungsprozess über sich ergehen zu lassen.Grund 2: Durchwachsenes VorstellungsgesprächIn der heutigen Zeit sind qualifizierte Fachkräfte in der glücklichen Lage, sichihren Arbeitgeber frei aussuchen zu können. Unternehmen müssen sich daher aufeinen Arbeitnehmermarkt einstellen, in dem es nicht mehr ausreicht, mittelmäßigeVorstellungsgespräche zu führen, die dem Bewerber das Gefühl geben, man begegneihnen nicht auf Augenhöhe. Oft fehlen auch schlichtweg die Zeit und dieErfahrung, um gute Vorstellungsgespräche zu führen, weil zu viele andereAufgaben parallel laufen. Dabei vergessen Pharmaunternehmen, dass die CandidateExperience wichtiger ist denn je. Es gilt, den eigenen Bewerbungsprozess zeitnahzu hinterfragen und zu optimieren.Grund 3: Zu viele EntscheidungsträgerIn vielen Unternehmen ist es üblich, Bewerber mit verschiedenenEntscheidungsträgern zu konfrontieren. Nur selten wird dem potenziellenKandidaten dabei klar, wer eigentlich der direkte Vorgesetzte ist. In der Folgeist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Bewerber am Ende für ein anderesUnternehmen entscheiden wird, in dem die Dinge klarer liegen. Ohnehin istTransparenz ein großes Thema, wenn es darum geht, im Bewerbungsprozess zuüberzeugen. Fehlende Transparenz vonseiten der Entscheidungsträger ist für vieleBewerber ein Negativfaktor.Sie benötigen Hilfe bei der Personalsuche in der Medizintechnik und derPharmaindustrie? Melden Sie sich jetzt bei Maximilian Kraft(https://www.pates-experts.com) , um Ihr Perfect Match zu finden.Pressekontakt:pates AGVertreten durch: Maximilian Krafthttps://www.pates-experts.comE-Mail: mailto:info@pates-experts.comPressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165106/5348716OTS: pates AG