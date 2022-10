Vergölst und ControlExpert kooperieren im Service- und Reifengeschäft (FOTO)

Hannover/Langenfeld (ots) - Bereits seit 2019 kooperieren Vergölst und

ControlExpert im Flottenkundenbereich. Diese langfristige Zusammenarbeit bauen

der Spezialist für Reifen und Autoservice und die Digitalisierungsexperten für

Kfz-Schadens- und Serviceabwicklung nun sukzessive weiter aus.



Vergölst gestaltet Flottenmanagement so kundenzentriert wie möglich. Dazu trägt

jetzt auch ControlExpert bei. Um Prozesse für die Fuhrparkverantwortlichen auf

Seiten der Flottenkunden zu verschlanken, wurde Vergölst als fester Partner an

PostMaster® von ControlExpert angeschlossen. "Wir sind sehr froh, ControlExpert

mit an Bord zu haben. Denn der Nutzen für unsere Kunden ist enorm - nicht

zuletzt, weil die Komplexität im Tagesgeschäft dadurch extrem reduziert wird",

betont Sebastian Becker, Leiter des Großverbrauchergeschäfts bei Vergölst und

Verantwortlicher für FleetPartner.