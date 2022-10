EditForce realisiert RNA-Editing-Technologie "U-zu-C"

Fukuoka, Japan (ots/PRNewswire) - EditForce, Inc. (im Folgenden "EditForce") mit

Hauptsitz in Fukuoka, Japan, hat die weltweit erste RNA-Editing-Technologie

umgesetzt. Sie ermöglicht das RNA-Editing von Basen, um von "U" zu "C" zu

wechseln. Im Rahmen einer gemeinsamen Studie mit Professor Takahiro Nakamura von

der Fakultät für Landwirtschaft der Kyushu-Universität wurde gezeigt, dass diese

Technologie sogar in menschlichen Zellen funktioniert. Die Studie eröffnet die

Möglichkeit, Genmutationen zu bearbeiten, was mit den vorhandenen Technologien

nicht angestrebt werden hätte können. Sie wird voraussichtlich zur Forschung und

Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten für verschiedene genetische Krankheiten

beitragen. EditForce wird die Sicherheit und die Bearbeitungseffizienz im Rahmen

seiner Entwicklungsaktivitäten verbessern, um innovative

Gentherapie-Technologien zu etablieren. Die Studie wurde am 15. September 2022

(16. September in JST) in der Fachzeitschrift "Communications Biology"

veröffentlicht.



Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107232/202210117969/_prw_PI1fl

_AXiGsGJ1.jpg