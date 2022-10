Netflix mit Befreiungsschlag

Netflix hat nach zwei Quartalen mit rückläufigen Kundenzahlen im dritten Quartal wieder die Kurve gekriegt und deutlich mehr Abonnenten hinzugewonnen. Wie das Unternehmen gestern gemeldet hatte, stieg die weltweite Zahl der zahlenden Streamingkunden um 2,41 Mio. auf 223,09 Millionen. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund einer Million neuen Kunden gerechnet. Zeitgleich legte auch der Umsatz im dritten Quartal um 5,9 % auf 7,926 Mrd. US-Dollar zu, der Gewinn je Anteilsschein ging aber von 3,19 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 3,10 US-Dollar zurück. Marktbeobachter gingen allerdings von einem stärkeren Gewinnrückgang auf 2,17 US-Dollar aus.

Kunden, Kunden, Kunden…

Nachdem der Kursgewinn bei Netflix zuletzt deutlich zusammengeschmolzen ist, scheint sich im Bereich von 162,71 US-Dollar ein tragfähiger Boden aufzutun, im heutigen Handelsverlauf konnte sogar die seit August dieses Jahres bestehende Seitwärtsspanne mit einem satten Kurssprung aufgelöst werden. In der Folge könnten nun weitere Gewinne zunächst an den 200-Tage-Durchschnitt bei 292,04 und darüber in den Bereich von grob 331,90 US-Dollar folgen. Wer sich der spekulativen Long-Idee anschließen möchte, findet im weiteren Verlauf einen passenden Schein. Rücksetzer unter 231,80 US-Dollar würden allerdings die Spekulation um weitere Verluste auf 215,30 US-Dollar nähren.