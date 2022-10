Die große Verstopfung droht - Insider erklärt, wie Rohrreinigungsbetriebe unter Druck geraten - und welche Auswirkungen das für unsere Städte hat (FOTO)

Wiehl (ots) - Aktuell sehen Rohrreinigungsbetriebe das Schlimmste auf sie

zukommen: Ohne Ende Aufträge und keine Nachwuchs-Fachkräfte - damit ist kein

Business machbar. "Das wird in einigen Regionen bald zum Problem führen,

insbesondere, wenn die Leute viel Wasser sparen", sagt Erich Bese. Er ist

Unternehmensberater für Rohrreinigungsbetriebe und wird aktuell täglich mit

neuen Hiobsbotschaften konfrontiert.



Es sei absolut realistisch, dass schon in einigen Monaten Abwassersysteme an

ihre Grenze kommen - von privaten Notfällen in den eigenen vier Wänden ganz zu

schweigen. "Es wird auf jeden Fall sehr unangenehm, wenn es kein Gegensteuern

gibt", so Bese. Im Folgenden erklärt er, was jetzt auf Rohrreinigungsbetriebe

zukommt.