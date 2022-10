Erfolgreicher Start ins Amazon-Business - Experte gibt 5 Tipps, auf die man schon vor Beginn achten sollte (FOTO)

Wernigerode (ots) - Amazon verzeichnet seit Jahren massive Umsatzsteigerungen

und hat sich als bewährter Marktplatz etabliert. Der große Vorteil für

Verkäufer: Die gesamte Logistik wird an Amazon outgesourct. Doch der

Online-Handel steht unter Druck, Lieferketten, Kartonknappheit und

Ad-Blue-Mangel machen das Geschäft zum Risiko. Lohnt sich Amazon für kleine

Händler überhaupt noch - und kann man jetzt noch starten?



"Es ist schwerer geworden - aber deswegen den Kopf in den Sand zu stecken, das

macht keinen Sinn. Amazon lohnt sich durchaus, wenn der Start richtig geplant

wird", sagt Almir Kobiljakovic. Er unterstützt Selbstständige beim erfolgreichen

Einstieg auf den Marktplatz. Gerne gibt er in diesem Artikel fünf Tipps, an die

man sich gerade jetzt schon vor Beginn halten sollte.