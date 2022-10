Strategische Partnerschaftsvereinbarung zur Entwicklung des Quantencomputing-Marktes in Japan und der Region Asien-Pazifik

Tokio, Cambridge, England und Broomfield, Colorado, Usa (ots/PRNewswire) -

Mitsui & Co., Ltd ("Mitsui") und Quantinuum haben eine strategische

Partnerschaftsvereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von

Quantencomputing in Japan und der Region Asien-Pazifik unterzeichnet.



Mitsui, das sich der digitalen Transformation verschrieben hat, und Quantinuum,

eines der weltweit führenden Unternehmen für Quantencomputing, das hardware- und

softwareübergreifend integriert ist, sind diese strategische Partnerschaft

eingegangen, um Anwendungsfälle für Quantencomputing zu entwickeln, von denen

erwartet wird, dass sie Geschäftstransformation und Innovation zukünftig

maßgeblich voranbringen werden.





Mitsui und Quantinuum werden die Kollaboration, Kooperation und Entwicklungneuer Geschäftsmodelle beschleunigen. Sie werden gemeinsam die Entwicklung vonQuantenanwendungen vorantreiben und Mehrwertdienste für Unternehmenbereitstellen, die in einer Vielzahl von Quantencomputing-Domänen arbeiten - einBereich, der bis 2040 weltweit voraussichtlich einen Wert von 450 bis 850 Mrd.USD erreichen wird.*Yoshio Kometani, Representative Director, Executive Vicepresident und ChiefDigital Information Officer von Mitsui & Co., Ltd., kommentierte: "Wir sind sehrzufrieden mit der strategischen Partnerschaft zwischen Mitsui und Quantinuum.Durch die Kombination des hochmodernen Quantencomputing-Know-hows und denvielfältigen Quantentalenten von Quantinuum mit der breiten Geschäftsplattformund dem Netzwerk von Mitsui werden wir zusammenarbeiten, um unseren Kunden einenneuen Mehrwert zu bieten und einen neuen Geschäftswert in einer Vielzahl vonIndustriebereichen zu schaffen."Ilyas Khan, Gründer und CEO von Quantinuum, erklärte: "Die Allianz zwischenMitsui und Quantinuum zeugt von unserem gemeinsamen Engagement, Quantencomputingin allen Applikationen und Anwendungsfällen in einer Vielzahl von Sektoren,einschließlich Chemie, Finanzen und Cybersicherheit, zu beschleunigen. Dieheutige Ankündigung stärkt unsere Zuversicht, was die globale Führerschaftjapanischer Konzerne und Regierungsstellen im Quantenbereich angeht, mitWirtschaftsführern wie Mitsui an ihrer Spitze."Details der strategischen Partnerschaft- Gemeinsame Entwicklung von Geschäftsanwendungsfällen und Geschäftsmodellenunter Verwendung von Quantencomputing (Pharmazeutik, Materialentwicklung,Energie, Mobilität, Logistik usw.)- Marktentwicklung durch Verbreitung und Austausch von Quantencomputing-Wissen