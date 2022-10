Weltweite Omnipreneurship Awards Challenge mit einer Million Dollar Preisgeld zur Förderung von Innovationen in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Verringerung der Abhängigkeit von Futtermittelimporten im Einklang mit den

Zielen des Königreichs in Bezug auf Selbstversorgung und Ernährungssicherheit

im Rahmen der Vision 2030-Agenda und unter der Schirmherrschaft des

Ministeriums für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft.

- Förderung innovativer und umweltfreundlicher technologischer Lösungen, die

eine lokale Produktion und die Nutzung erneuerbarer und nachhaltiger

Futtermittelquellen ermöglichen, im Einklang mit den idealen Standorten im

Königreich zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen.

- Der Hauptpreis ist mit 1 Million USD dotiert und jeder der fünf in die engere

Wahl gekommenen Kandidaten erhält 20.000 USD.



Tanmiah Food Company ("Tanmiah" oder das "Unternehmen", 2281 an der saudischen

Börse), ein marktführender Anbieter von frischem und verarbeitetem Geflügel und

anderen Fleisch-, Tierfutter- und Gesundheitsprodukten sowie ein

Franchise-Betreiber von Lebensmittelmarken, gab diese Woche den Start einer

weiteren Ausgabe der Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge bekannt.





Gesucht werden innovative technologische Lösungen, die den Umstieg vonimportierten Futtermitteln auf Mais- und Sojabasis zu nachhaltigen,naturverträglichen und lokal produzierten Futterrohstoffen ermöglichen sollen.Die lokale Produktion soll angekurbelt werden, indem erneuerbare und nachhaltigeFuttermittelquellen gewonnen werden - Tanmiah verbraucht aktuell über 300.000Tonnen Futtermittel, die zu 100 % importiert werden.Um diese Abhängigkeit von Futtermittelimporten zu verringern, die Möglichkeitzur Selbstversorgung und Lebensmittelsicherheit in Saudi-Arabien zu schaffen undeinen Beitrag zur Vision 2030 zu leisten, möchten wir eine Lösung anbieten, diees Tanmiah ermöglicht, Futtermittel lokal, kostengünstig, in industriellemMaßstab und auf eine naturverträgliche und nachhaltige Art und Weise zuproduzieren.Zulifqar Hamadani, CEO von Tanmiah, betonte: "Die Omnipreneurship AwardsSustainability Challenge ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg hin zuunserem strategischen Ziel, ein klimaneutrales Unternehmen zu werden. Da wir unsdazu verpflichtet haben, unsere Geschäftstätigkeit an einem der Programme zurVerwirklichung der saudischen Vision und dem Nationalen Transformationsprogrammauszurichten, freuen wir uns, führenden Branchenexperten und anderen innovativenWissenschaftlern die Gelegenheit zu geben, umweltschonende Lösungen zupräsentieren."Ahmed Sharaf Osilan, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer von Tanmiah, fügtehinzu: "Die Challenge 2020 unter der Schirmherrschaft von S.E. dem Minister fürUmwelt, Wasser und Landwirtschaft war ein großer Erfolg. Dabei traten 93Teilnehmer aus 41 Ländern gegeneinander an, um die Kohlendioxidemissionen ausder Lebensmittelproduktion zu reduzieren und aus Produktionsabfällen einenkommerziellen Wert zu erzielen. Polymeron ging damals als Gewinner desHauptpreises in Höhe von 1 Mio. USD aus der Challenge hervor. Nun freuen wir unsauf neue bahnbrechende Initiativen. Die Herausforderung steht im Einklang mitdem Nationalen Transformationsprogramm, einer der wichtigsten Säulen dersaudischen Vision 2030. Tanmiah hat sich dazu verpflichtet, ein sozialverantwortungsbewussteres Unternehmen zu werden, das weiterhin eineVorreiterrolle für die Ernährungssicherheit und Selbstversorgung des Königreichsspielt."Wer an der Teilnahme an den Omnipreneurship Awards 2022 interessiert ist undseine innovativen Ideen für die nachhaltige Produktion und Verwendung vonGeflügelfutter vorstellen möchte, kann sich unter dem folgenden Link anmelden:https://www.omnipreneurshipawards.com/