Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant verpflichtende Personaluntergrenzen im Pflegebereich. Bei deren Nichteinhaltung drohen den Kliniken Sanktionen. Zuvor sollen an den Krankenhäusern die Belastungen dokumentiert und auf dieser Grundlage die notwendige Besetzung bestimmter Stationen bestimmt werden. "Wir machen hier ernst mit einer Entlastung der Pflege", versicherte Lauterbach bei der Plenardebatte.

BERLIN (dpa-AFX) - Regierungspläne für eine Neuregelung des Einsatzes von Krankenhaus-Pflegekräften stoßen bei der Opposition im Bundestag auf einhellige Ablehnung. CDU/CSU, AfD und Linke warnten am Mittwoch bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs unter anderem vor Bettenabbau und bürokratischem Aufwand, ohne dass Pflegerinnen und Pfleger tatsächlich entlastet werden.

Kritik an geplanten Untergrenzen in der Krankenhauspflege

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer