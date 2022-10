Genetika+ kündigt CE-Kennzeichnung für NeuroKaire(TM), sein KI-gestütztes Tool zur Optimierung von Depressionsbehandlungen, an

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - NeuroKaire zeigt eine hohe Genauigkeit für

die Vorhersage des Ansprechens auf Arzneimittel bei Patienten mit schweren

Depressionen (MDD)



Genetika+ (https://www.genetikaplus.com/) , ein Unternehmen, das

Präzisionsmedizin ins Gehirn bringt, gab heute die CE-IVD-Kennzeichnung für

NeuroKare bekannt. Hierbei handelt es sich um einen einfachen Bluttest, der

Ärzte bei der Verschreibung des optimalen Antidepressivums für ihre Patienten

unterstützt. NeuroKaire wurde entwickelt, um Ärzte bei der Bestimmung der

optimalen Antidepressiva-Behandlung für Patienten mit schweren Depressionen

(Major Depression Disorder, MDD) zu unterstützen. Genetika+ arbeitet mit Ärzten

und Krankenhäusern zusammen, um die Anwendung in der klinischen Praxis zu

implementieren.





Genetika+ leistet Pionierarbeit bei der Präzisionsmedizin im Bereich derpsychischen Gesundheit. Dies geschieht durch proprietäre KI-gesteuerte Biomarkeraus seiner "Brain-in-a-Dish"-Plattform, die auf einzigartige Weise mitPharmakogenetik und klinischen Daten kombiniert werden. NeuroKaire ist dasErgebnis einer Schulung mit Daten von MDD-Patienten, bei der Mikroskopie,Sequenzierung und klinische Daten mit modernsten KI- und maschinellenLerntechniken kombiniert wurden.Die CE-Kennzeichnung folgt bahnbrechenden Ergebnissen mit Daten aus einerMultizentrum-Studie, in der NeuroKaire eine beispiellose Genauigkeit bei derVorhersage des Ansprechens auf Arzneimittel bei Patienten mit MDD zeigte. In derStudie wurden Patienten, die mit Antidepressiva behandelt wurden, 12 Wochen langbeobachtet. Dabei wurden auch Umstellungen der Medikamente und das Ansprechenerfasst. Diese Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit von NeuroKaire undunterstützen seine Einführung als dringend benötigtes Mittel für Patienten, diean MDD leiden.MDD ist eine schwerwiegende Krankheit, von der weltweit über 300 MillionenMenschen betroffen sind. Trotz einer Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten aufdem Markt variiert das individuelle Ansprechen auf Medikamente erheblich. DieMehrheit der Patienten unterzieht sich über längere Zeiträume mehrerenDurchläufen mit verschiedenen Medikamenten, bevor das richtige Medikament fürsie gefunden wird. Mit gut dokumentierten Nebenwirkungen im Zusammenhang mitverschiedenen Medikamenten zur Behandlung von MDD und erheblichenGesundheitskosten im Zusammenhang mit suboptimaler Behandlung bei Depressionenbesteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an einem Produkt wie NeuroKaire.