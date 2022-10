Um Kinder ausreichend für die Zukunft vorzubereiten / 90 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher befürworten stärkere Weiterbildungsmöglichkeiten (FOTO)

Berlin (ots) - Fast die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte in Kitas und Horten

bezweifeln, dass die Bildung von heute Kinder ausreichend für die Zukunft

vorbereitet und 90 Prozent befürworten stärkere Weiterbildungsbemühungen im

Bereich der sogenannten Zukunftskompetenzen. Zugleich stellen sie fest, dass die

jetzigen Rahmenbedingungen in Kita und Hort nicht geeignet sind, um diesem

Bildungsauftrag gerecht zu werden. Das sind die zentralen Ergebnisse einer

repräsentativen Umfrage der Stiftung "Haus der keinen Forscher", die heute im

Rahmen eines digitalen Pressegesprächs veröffentlicht wurden.



In den Befragungsergebnissen erkennt Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der

Stiftung "Haus der kleinen Forscher", einen klaren Auftrag: "Die Erzieherinnen

und Erzieher wissen, dass Kita und Hort Bildungsorte sind, wo Kinder den

konstruktiven Umgang mit den Herausforderungen der Zukunft lernen. Die

pädagogischen Fachkräfte sind überzeugt davon, dass frühe Bildung die

entscheidende Basis für die Entwicklung wichtiger Zukunftskompetenzen darstellt.

Wir als Stiftung unterstützen sie dabei mit entsprechenden Bildungsangeboten.

Zugleich ist aber politischer Einsatz gefragt, um die Rahmenbedingungen für die

Qualität der Bildung zu verbessern."