4DREPLAY erweitert seinen Horizont um den globalen Markt für „Sporttechnologie"

Das Unternehmen präsentiert „4DLive", eine interaktive Medienlösung der nächsten Generation, in den USA und Taiwan

Nach der Einführung von „4DReplay", einer Videoproduktionslösung mit multiperspektivischen Zeitscheiben, stellt 4DREPLAY das Unternehmen „4DLive" vor, eine auf 5G basierende interaktive multiperspektivische Live-Videostreaming-Lösung, mit dem sein Anteil am globalen Markt für Sportmedientechnologie erweitert werden soll.

Diese Lösung wurde für große inländische und ausländische Rundfunkanstalten, Telekommunikationsunternehmen und Over-the-Top-Medienplattformen (OTT) entwickelt, um Sportveranstaltungen zu übertragen und Sportunterhaltungsinhalte zu produzieren. Sie bietet ein immersives Zuschauererlebnis aus einer Vielzahl von Winkeln bis zu 360 Grad. 4DLive wird zur präzisen Entscheidungsfindung bei der Videoanalyse von Sportveranstaltungen verwendet und ist auch nützlich, um die Leistung von Sportlern im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten zu analysieren.

4DREPLAY zufolge besteht im globalen Markt ein wachsendes Interesse an seiner Lösung, während das Unternehmen seine Position als führendes Innovationsunternehmen für Sporttechnologie festigt. Am 15. Oktober hielt der CEO Jung Hongsu eine Grundsatzrede auf der Taiwan Innotech Expo (TIE), die von mehr als zehn zuständigen Regierungsstellen, einschließlich des Taiwanischen Nationalrats für Wissenschaft und Technologie (NSTC), organisiert wurde. Im Juli wurde darüber hinaus eine Führungskraft des Unternehmens als Gast zum Podcast „Trailblazers" eingeladen, der Nummer 1 unter den Business-Podcasts in den USA, um eine Episode über Sportrichtertechnologie zu produzieren.

Auf der Expo in Taiwan hielt CEO Jung von 4DREPLAY eine Grundsatzrede im Pavillon „Technologie der Zukunft". Unter dem Motto „Die Wissenschaft des Sports" erregte die Veranstaltung dank der Teilnahme von Zehntausenden von Branchenvertretern aus 20 Ländern Aufmerksamkeit. Jungs 30-minütige Rede zum Thema „Das neue Niveau von Sporterfahrungen" wurde weltweit live gestreamt und lenkte die Aufmerksamkeit der Branche auf die Zukunftsvision des Unternehmens als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sportmedientechnologie. Die 4D-Videotechnologie von 4DREPLAY, die in vielen Ländern bei professionellen Sportveranstaltungen eingeführt wurde, unter anderem bei den Olympischen Spielen, wurde dafür gelobt, dass sie Erwartungen hinsichtlich der Art und Weise geweckt hat, welche Innovationen für das Zuschauererlebnis möglich sind.