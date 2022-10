Die Stadt Madinah hat eine Absichtserklärung mit dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) unterzeichnet, um der SDG Cities Global Initiative für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beizutreten

Madinah, Saudi-Arabien und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die UN-Habitat

erkennt damit die Bemühungen Madinahs an, den Bürger in den Mittelpunkt zu

stellen, und sein Engagement, sich in Richtung der Ziele für nachhaltige

Entwicklung zu bewegen



Die Heilige Stadt Madinah hat eine Absichtserklärung mit dem Programm der

Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) unterzeichnet, um der

SDG Cities Global Initiative beizutreten. Sie ist eine klare Anerkennung des

festen Willens der saudischen Stadt, eine integrative, sichere,

widerstandsfähige und nachhaltige Stadt zu sein. In der Tat konzentrieren sich

die Bemühungen von Madinah darauf, das Wohlergehen der Bürger in den Mittelpunkt

zu stellen und in Richtung der Ziele für nachhaltige Entwicklung voranzukommen.

Die Entwicklungsbehörde der Region Madinah hat beschlossen, den Prozess zur

Erlangung der erforderlichen Zertifizierung der SDG Cities Global Initiative

einzuleiten.