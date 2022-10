In Moskau ging es ebenfalls bergab. Der russische RTS-Index schloss mit einem Rückgang von 2,84 Prozent auf 1010,24 Punkten./spo/sto/APA/gl/men

An der Warschauer Börse war die Entwicklung ähnlich. Der Wig 20 verlor 2,10 Prozent auf 1397,66 Punkte und der breiter gefasste Wig fiel um 1,78 Prozent auf 46 509,19 Zähler.

In Prag gab der tschechische Leitindex PX um 2,54 Prozent auf 1138,26 Punkte nach. Die Aktien des Energieversorgers CEZ lasteten mit einem Minus von 4,2 Prozent auf dem Index. Zudem verzeichneten besonders Bankwerte deutliche Abgaben: Moneta Money Bank, Komercni Bank und Erste Group büßten zwischen 2,4 und 3,4 Prozent ein.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die zuletzt starken Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch deutliche Verluste verzeichnet. Jüngste Inflationsdaten für die Eurozone und Großbritannien lasteten auf der Stimmung der Anleger. Die anhaltende Teuerung dürfte die Notenbanken in ihrem Straffungskurs bestätigen.

