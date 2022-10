Bayerns Staatskanzleichef für Expertenkommission zur Rundfunkreform

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann hat sich für eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgesprochen. Der CSU-Politiker schlägt dazu eine Art Expertenkommission vor. Er glaube, dass "man tatsächlich so eine Grundsatzreform anstoßen sollte - egal in welcher Form, in welcher Kommission", sagte Herrmann am Mittwoch bei den Medientagen München.

Auch die Frage der Anzahl der heute neun ARD-Landesrundfunkanstalten sollte nach Ansicht des Staatskanzleichefs diskutiert werden. Die Reformdebatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk müsse aus den eingefahrenen Denkwegen heraus. "Wir müssen uns die Mühe machen", sagte Herrmann, der auch Bayerns Medienminister ist.