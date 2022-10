West Mining nimmt an der Minerals South Conference and Trade Show in Nelson (British Columbia) teil

Vancouver, British Columbia - 19. Oktober 2022 - West Mining Corp. („West“ oder das „Unternehmen“) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der Minerals South Conference and Trade Show in Nelson, British Columbia, vom 2. bis 4. November 2022 teilnehmen wird. Das Unternehmen wird in der Messehalle vertreten sein und auch eine technische Präsentation halten. Investoren und Aktionäre sind herzlich eingeladen, am Stand vorbeizuschauen und sich mit Nicholas Houghton, President und CEO von West Mining Corp, zu unterhalten.

„West hat zwei bedeutende Arbeitsprogramme in den Jahren 2021 und 2022 auf unserem Vorzeigekonzessionsgebiet Kena in der Nähe von Nelson in British Columbia durchgeführt. Die Bemühungen unseres Teams und unserer Auftragnehmer haben sich enorm ausgezahlt, indem sie das Projekt sehr stark aufgewertet haben, was für unsere Aktionäre nur von Vorteil sein kann“, so Nicholas Houghton. „Wir freuen uns darauf, unsere Fortschritte bei der Erweiterung der aktuellen NI 43-101-konformen Goldressource bei Kena vorzustellen.“

Weitere Informationen über die Ressource finden Sie bei Sedar unter: NI 43-101 Technical Report on the Kena and Daylight Properties (Bird, 2021).

West wird auch sein vielversprechendes neues Kupferprojekt Blue Cove vorstellen, das sich am Ende der Fortune Bay in Neufundland befindet. Erste Probenahmen bei Blue Cove haben mehrere Gebiete identifiziert, die eine hochgradige Kupfermineralisierung aufweisen, die mit großen Zonen einer Malachit- und Azuritfärbung an der Oberfläche übereinstimmt (siehe Pressemitteilung vom 2. August 2022).

Weitere Informationen finden Sie in den Aufzeichnungen der vom Unternehmen bei SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Veröffentlichungen.

West Mining Corp.

Nicholas Houghton

President & CEO

nick@westminingcorp.com

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das aussichtsreiche Projekte im fortgeschrittenen und frühen Explorationsstadium erwirbt und entwickelt. Es konzentriert sich vollständig auf sein sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches, 9000 Hektar großes Projekt Kena in der Nähe von Nelson, British Columbia. Das Projekt Kena umfasst drei benachbarte Konzessionsgebiete: Kena, Daylight und Athabasca. Eine kürzlich durchgeführte NI43-101-Ressourcenschätzung für Kena ergab eine angedeutete Ressource im Umfang von 561.900 oz Au und eine vermutete Ressource im Umfang von 2.773.100 oz Au, die in den Zonen Gold Mountain, Kena Gold und Daylight enthalten sind. Das Konzessionsgebiet Kena beherbergt auch die große Kupferzone Kena sowie die historischen Gold-Silber-Minen Euphrates und Gold Cup. Das Konzessionsgebiet Daylight enthält die historischen ehemals produzierenden Goldminen Daylight, Starlight, Victoria, Irene und Great Eastern. Im Norden befindet sich im Streichen das Konzessionsgebiet Athabasca mit der historischen Goldmine Athabasca. Die historischen Minen und bekannten mineralisierten Zonen auf diesen drei Konzessionsgebieten werden über eine Streichlänge von 20 km strukturell kontrolliert, was durch starke geophysikalische Signaturen identifiziert wurde.