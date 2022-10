Delta errichtet mit seinen Smart Green Solutions sein neuestes LEED Gold-zertifiziertes grünes Gebäude auf dem Automotive Campus in Helmond

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Helmond, Niederlande (ots/PRNewswire) - Delta, ein weltweit führender Anbietervon Energie- und Wärmemanagement-Lösungen, hat heute ein neues Gebäude auf demAutomotive Campus in Helmond, Niederlande, eingeweiht, um die Entwicklung in denBereichen Industrieautomatisierung, industrielle Stromversorgung, AutomotiveBusiness, Produkttests und technischer Service in Europa, dem Nahen Osten undAfrika (EMEA) voranzutreiben. Durch die Implementierung der intelligentenEnergiesparlösungen und des innovativen umweltfreundlichen Designs von Deltawird erwartet, dass die neue 4.055 Quadratmeter große Anlage jährlich 56,84 %weniger Strom verbraucht als herkömmliche Gebäude(1). Vor dem Hintergrund dieserBemühungen wurde die Delta-Niederlassung in Helmond, in dem über 150 Mitarbeitertätig sein werden und die Möglichkeiten im Bereich der Elektromobilität weiterausgebaut werden, vom U.S. Green Building Council mit dem LEED-Gold-Zertifikatfür nachhaltiges Bauen ausgezeichnet.Ping Cheng, Chief Executive Officer bei Delta Electronics Inc:"Energieeinsparung ist unerlässlich, um die derzeitige globale Energiekrise zumildern. Geleitet von der Unternehmensmission "Innovative, saubere undenergieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft bereitzustellen", erkannteDelta die energiesparenden Vorteile umweltfreundlicher Gebäude und versprach2006, umweltfreundliche Gebäudefunktionen und die eigenen Smart Green Solutionsin zukünftigen Betriebsstätten zu implementieren. Mit diesem Bauwerk in Helmondhaben wir jetzt weltweit 32 umweltfreundliche Delta-Gebäude geschaffen. Durchdie hocheffizienten Lösungen von Delta wurden zwischen 2010 und 2021 weltweit35,9 Milliarden kWh Strom für unsere Kunden eingespart. UnsereRE100-Verpflichtung, bis 2030 100 % grünen Strom zu nutzen, und der erreichteMeilenstein mit mehr als 1,5 Millionen ausgelieferten EV-Ladegeräten weltweit imvergangenen Jahrzehnt, spiegeln das langfristige Engagement von Delta wider, dieMenschheit dabei zu unterstützen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen undden damit verbundenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren."Das neue Bürogebäude befindet sich auf dem pulsierenden Automotive Campus inHelmond (in der Nähe von Eindhoven), der als internationaler Hotspot fürUnternehmen der Automobilbranche gilt. "Auf dem Automotive Campus dreht sichalles um Innovation und Technologie, und deshalb fühlen wir uns hier zu Hause",sagte Dalip Sharma, President und General Manager von Delta Electronics EMEA. Erfügte hinzu: "Delta investiert über 8 % des Jahresumsatzes in Forschung undEntwicklung. Wir verfügen weltweit über 72 Forschungs- und Entwicklungszentren,in denen über 9.000 Ingenieure Lösungen für die nächste Generation entwickeln,