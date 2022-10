Positive Zwischenergebnisse aus der Phase-2/3- KidCOVE-Studie zeigten in der Altersgruppe zwischen 6 Monaten und 5 Jahren nach einem primären Impfschema mit zwei Dosen von mRNA-1273 ein günstiges Sicherheitsprofil und eine robuste neutralisierende Antikörperreaktion. Die Antikörpertiter in den vorspezifizierten Untergruppen 6 Monate bis 23 Monate und 2 Jahre bis 5 Jahre erfüllten die statistischen Kriterien für die Ähnlichkeit mit Erwachsenen der COVE-Studie, die das primäre Ziel der Studie erfüllten. Die vorläufige Wirksamkeitsanalyse für mit PCR-Tests bestätigte Fälle, die während der Omikron-Welle gesammelt wurden, zeigte ähnliche Wirksamkeitsschätzungen für Omikron in der Altersgruppe von 6 Monaten bis 5 Jahren wie bei Erwachsenen nach zwei Dosen mRNA-1273.

„Diese Empfehlung des CHMP bekräftigt die Wirksamkeit und Sicherheit von mRNA-1273 und bietet Eltern in ganz Europa eine weitere Möglichkeit, Kleinkinder vor COVID-19 zu schützen, eine Gruppe mit hohem Infektionsrisiko, in der zusätzliche Maßnahmen zur Gesundheitsprävention nicht immer möglich sind“, sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. „Wir sind dem CHMP für seine Überprüfung dankbar und freuen uns auf eine Genehmigungsentscheidung der Europäischen Kommission.“

Cambridge, MA / Accesswire/ 19. Oktober 2022 / Moderna, Inc (NASDAQ:MRNA), ein biotechnologisches Unternehmen, das bahnbrechende Boten-RNA (mRNA)-Therapeutika und -Impfstoffe entwickelt, gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben hat, in der eine Änderung der bedingten Marktzulassung (CMA) empfohlen wird, die ein Impfschema mit zwei 25 µg-Dosen von Spikevax (mRNA-1273) zur aktiven Immunisierung bei Kindern von 6 Monaten bis 5 Jahren umfasst, um die durch COVID-19 verursachten Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) durch SARS-CoV-2 zu verhindern. Nach der positiven Stellungnahme des CHMP wird die Europäische Kommission eine Zulassungsentscheidung über die Verwendung von Spikevax bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren treffen.

Moderna Inc. Der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel gibt eine positive Stellungnahme, in der die Zulassung zur Verwendung von Spikevax (mRNA-1273) bei Kindern von 6 Monaten bis 5 Jahren in der Europäischen Union empfohlen wird

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer