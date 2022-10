Heute vor genau 35 Jahren (19.Oktober 1987) ereignete sich der (in Prozent gerechnet) größte Crash der Wall Street-Börsengeschichte. Die Ursachen für den 1987er-Crash sind vielfältig, ebenso wie dessen Konsequenzen: es begann der "Greenspan-Put", also eine Art Lebensversicherung der Aktienmärkte vor zu starken Verlusten durch die Fed. Dieser Greenspan-Put ist nun mit der geldpolitischen Wende der Fed erst einmal tot - aber die Gefahren für die Finanzmärkte werden jetzt mit dem massiven Anstieg der Renditen immer größer. Kurz nach dem 1987-er-Crash erholten sich die Märkte nach dem Eingreifen Greenspans wieder deutlich, vor allem auch weil das fundamentale Umfeld viel besser war als jetzt. Die Fed aber ist nun auf dem Weg, an den Finanzmärkten einen Unfall mit Ansage auszulösen..

