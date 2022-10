Weichgespült, Kommentar zur EU-Energiepolitik von Andreas Heitker Frankfurt (ots) - Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich bei ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag erneut mit den hohen Energiepreisen befassen - wie schon so oft in den zurückliegenden Monaten. Und wie so oft werden sie sich wohl erneut nicht einig sein, wie eine gemeinsame Antwort aussehen kann. Zuletzt hatten die informellen Beratungen vor zwei Wochen in Prag ja mit Zwietracht in dieser Frage geendet. Dies ist auch durchaus verständlich: Denn der Energiemix der einzelnen EU-Staaten, ihre Importabhängigkeiten und ihre Einkaufsstrategien auf den Märkten sowie ihre Energieinfrastrukturen sind so verschieden wie ihre finanzpolitischen Spielräume. Die Interessen sind daher nur schwer unter einen Hut zu bringen. Es gibt zwar einen europäischen Stromnetzverbund. Aber von einer Energieunion ist die EU noch weit entfernt.



Trotzdem werden die Staats- und Regierungschefs bei ihrem jetzigen Treffen in Brüssel wohl grünes Licht für einen Großteil des Gaspakets geben, das die EU-Kommission in dieser Woche im Kampf gegen die hohen Preise vorgelegt hat. Und auch dies ist nachvollziehbar: Denn zum einen gilt es, gegenüber Bürgern und Unternehmen eine Art Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Und zum anderen ist das Kommissionspaket ein typisch europäischer Kompromiss, der viele Vorschläge irgendwie aufgreift, aber in einer weichgespülten Art und Weise.