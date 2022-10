Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 ist ein bivalenter Impfstoff der nächsten Generation, der 25 µg mRNA-1273 (Spikevax) und 25 µg eines Impfstoffkandidaten enthält, der auf die Omikron-Variante (BA.4/BA.5) abzielt. Modernas Einreichung bei der EMA basiert auf präklinischen Daten für mRNA-1273.222 sowie klinischen Studiendaten aus einer Studie der Phase 2/3, in der Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (mRNA-1273.214), ein bivalenter Booster-Impfstoff gegen die Omikron-Subvariante BA.1, untersucht wurde, der kürzlich die EMA-Zulassung erhielt. Eine klinische Phase-2/3-Studie für mRNA-1273.222 hat die Rekrutierung abgeschlossen und die Studie läuft derzeit, erste Daten werden noch in diesem Jahr erwartet.

„Die positive Empfehlung des CHMP für unseren bivalenten Booster BA.4/BA.5, mRNA-1273.222, bietet Menschen in ganz Europa für die kommenden Wintermonate, in denen die Impfung gegen COVID-19 entscheidend sein wird, dauerhaften Schutz vor den wichtigsten im Umlauf befindlichen Omikron-Subvarianten“, sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. „Wir freuen uns auf den baldigen Genehmigungsbeschluss der Europäischen Kommission.“

Cambridge, MA / ACCESSWIRE / 19. Oktober 2022 / Moderna, Inc . (NASDAQ:MRNA), ein biotechnologisches Unternehmen, das bahnbrechende mRNA-Therapeutika und Impfstoffe entwickelt hat, gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme angenommen hat, in der die bedingte Zulassung für mRNA-1273.222 (Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5) als Auffrischungsdosis für die aktive Immunisierung bei Personen ab 12 Jahren, die zuvor mindestens eine primäre Impfung gegen COVID-19 erhalten haben, zur Prävention von COVID-19, die durch SARS-CoV-2 verursacht wird, empfohlen wird. Nach der positiven Stellungnahme des CHMP wird die Europäische Kommission eine Zulassungsentscheidung über die Verwendung von Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 treffen. Dieser Impfstoff wird nun in Modernas anderen aktualisierten Booster-Impfstoff zur Anwendung bei Personen ab 12 Jahren, mRNA 1273.214, aufgenommen, der auf die BA.1-Variante abzielt.

