PARIS (dpa-AFX) - Die Regierung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will den Haushalt für das kommende Jahr ohne Abstimmung im Parlament durchdrücken. Weil sich für den Etat keine Mehrheit abzeichne, kündigte Premierministerin Élisabeth Borne am Mittwochabend den Rückgriff auf einen Sonderartikel der Verfassung an. Damit gilt der Haushalt als angenommen, sollte es kein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen die Regierung geben.

Seit den Parlamentswahlen im Sommer hat Macrons liberale Regierung im Parlament keine absolute Mehrheit mehr. Mit ihrem Widerstand gegen den Haushalt betreibt die Opposition einerseits ein Kräftemessen, um dem Präsidenten seine eingeschränkte Macht spüren zu lassen. Die Kritik ist aber auch inhaltlich. Das neue Linksbündnis spricht von einem Sparhaushalt und will mehr Sozialausgaben und Investitionen in den Klimaschutz. Die konservativen Républicains kritisieren überbordende Ausgaben, die die Verschuldung Frankreichs weiter in die Höhe treiben. Das rechte Rassemblement National meint, Macron lasse sich von den EU-Haushaltsregeln einschränken.