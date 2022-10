Piedmont Lithium erhält Zuschuss in Höhe von 141,7 Millionen Dollar vom Department of Energy der Vereinigten Staaten für sein Lithiumprojekt Tennessee

Die Auswahl unterstreicht die Schlüsselrolle, die Piedmont Lithium bei der Steigerung der heimischen Versorgung mit Lithiumhydroxid spielen wird

Belmont (North Carolina), 19. Oktober 2022. Piedmont Lithium (NASDAQ: PLL, ASX: PLL) („Piedmont“, „Unternehmen“), ein weltweit führender Entwickler von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen („EV“) in den USA von grundlegender Bedeutung sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom Department of Energy („DOE“) der Vereinigten Staaten für den Erhalt eines Zuschusses in Höhe von 141,7 Millionen Dollar ausgewählt wurde und ist damit einer der ersten Zuwendungsempfänger im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Law des US-Präsidenten, das auf die Erweiterung der inländischen Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge und das Stromnetz sowie von Materialien und Komponenten, die derzeit aus anderen Ländern importiert werden, abzielt. Die Finanzierung wird den Bau des rund 600 Millionen Dollar teuren Lithiumprojekts Tennessee des Unternehmens unterstützen, mit dem das Angebot an Lithiumhydroxid in den USA um 30.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden soll. Lithiumhydroxid ist ein wichtiger Bestandteil von EV-Batterien, die eine hohe Energiedichte und lange Reichweite bieten.

Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, sagte, das Unternehmen fühle sich geehrt, dass das Lithiumprojekt Tennessee als Empfänger dieser DOE-Finanzierung ausgewählt wurde. „Die US-Regierung setzt Investitionsgelder ein, um die Energieunabhängigkeit und die nationale Sicherheit zu unterstützen, und wir sind dankbar, dass wir ausgewählt wurden, um die kritische, inländische Entwicklung der Lieferkette für EV-Batterien voranzutreiben“, so Phillips. „Über 80 % der Lithiumhydroxidproduktion erfolgt heute in China. Dieser Zuschuss wird die Entwicklung des Lithiumprojekts Tennessee zu einem Lithiumhydroxidbetrieb von Weltklasse forcieren, welcher die inländische Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität in den Vereinigten Staaten voraussichtlich mehr als verdoppeln wird.“