NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat nach den jüngsten Kursgewinnen am Mittwoch wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Im New Yorker Handel sank die Gemeinschaftswährung zuletzt auf 0,9765 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 0,9778 (Dienstag: 0,9835) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 1,0227 (1,0168) Euro gekostet.

Zur Wochenmitte legte der Dollar auch zu allen anderen wichtigen Währungen zu. Er profitierte von der Stimmungseintrübung an den zuletzt starken Aktienmärkten, da eine geringere Risikobereitschaft ihm als Weltreservewährung und "sicherer Hafen" für Anleger entgegenkommt.