Supermicro erweitert die Best-of-Breed-Server-Bausteinlösungen um eine breite Palette von OCP-Technologien, was die Kundeninnovation und die Markteinführungszeit vorantreibt

Die Open Superset-Lösungen kombinieren erstklassige Compute-, GPU-, Speicher- und Netzwerkfunktionen mit einem umfangreichen Satz offener Technologien: OCP Rack & Rack Power, OAM Open Base Boards, Open I/O, OpenBMC und Open BIOS

SAN JOSE, Kalifornien, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- 2022 OCP Global Summit -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigt eine erweiterte Integration der wichtigsten Open-Hardware- und Open-Source-Technologien in das Kern-Server-Portfolio von Supermicro an. Diese offenen Technologien sorgen für Innovationen in einem breit aufgestellten Entwickler- und Lieferanten-Ökosystem und reduzieren den proprietären Lock-in.